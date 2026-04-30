Reporteri bez granica: Srbija pala na 104. mesto na Svetskom indeksu slobode medija

Srbija je pala na 104. mesto od ukupno 180 rangiranih zemalja na ovogodišnjem Svetskom indeksu slobode medija koji je danas objavila nevladina organizacija Reporteri bez granica (RSF), što je pad od osam mesta u odnosu na prethodnu godinu.

U delu gde se govori o Srbiji navodi se da su novinari koji su izveštavali o antivladinim protestima 2025. godine pretrpeli rekordan broj fizičkih napada, najmanje 100, od ​​kojih su mnoge počinili policajci. Pored toga, kako se navodi, novinari koji kritikuju vlasti imaju ograničen pristup intervjuima sa predstavnicima vlasti i javnim informacijama. Efikasnost stalne radne grupe za bezbednost novinara otežana je usled nedostatka političke volje, što je dovelo do