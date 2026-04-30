Manje zaposlenih i više nezadovoljstva: Sindikati upozoravaju na otpuštanja, Vučić kaže - Srbija je napredovala

I ovaj praznik rada obeležiće sumorna stvarnost za radnike - cene skaču, rast plata to teško prati, otkazi se dele po političkoj liniji, baš kao što su delila zaposlenja. 9.037-oro ljudi manje ima posao u ovom kvartalu, u odnosu na prvi kvartal 2025.

Ali, predsednik kaže - nema tu ništa čudno, biće novih radnih mesta. A oni kojima je država poslodavac pitaju - gde su naši topli obroci i regres? U prvom kvartalu ove godine oko 9.000 zaposlenih je manje u odnosu na isti period prošle, zvanični su podaci Republičkog zavoda za statistiku. Ti podaci mogli bi da budu i gori, upozoravaju sindikati. "Mi smo početkom ove i krajem prošle godine imali problem u sektoru vojne industrije. Mogućnost je da će i tu doći do