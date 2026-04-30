Otvoren konkurs za upis na vazduhoplovni smer Vojne akademije i Vojne gimnazije

Ministarstvo odbrane raspisalo je konkurs za upis na studijski program Vojno vazduhoplovstvo Vojne akademije i vazduhoplovni smer Vojne gimnazije, koji je otvoren do 31. maja, saopšteno je danas.

Pravo da konkurišu za upis na studijski program Vojno vazduhoplovstvo Vojne akademije imaju mladići i devojke rođeni 2004. godine ili kasnije, koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu ili pohađaju završni razred. Zainteresovani kandidati prolaze propisani selekcioni postupak, koji obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu, proveru fizičkih sposobnosti, prijemne ispite i bezbednosnu proveru. "Selekcija kandidata za Vojnu akademiju realizuje se u