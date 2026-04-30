Vučić: Zbog smanjenja akciza, Srbija izgubila oko 100 miliona evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je Srbija zbog smanjenja akciza da bi ublažila cenu goriva i rasta troškova izgubila do sada oko 100 miliona evra.

On je na TV Pink rekao da je po nekim računicama zbog viših cena nafte izgubljeno 67-68 miliona evra, ali zbog još nekih plaćanja - 100 miliona evra. "Ako se ovako nastavi imaćemo ogromno 'krvarenje'. Uspeli smo da držimo stopu javnog duga na 45 odsto BDP-a, što je upola manje nego kod najmoćnijih evropskih zemalja", rekao je Vučić. Dodao je da "neće da uništava standard građana povećanjem cena goriva", ali da ne garantuje da će "sve biti idealno ako se ovako