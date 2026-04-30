Vremenska prognoza za Srbiju tokom prvomajskih praznika: hladno sa razvedravanjem i sunčanim intervalima

Naslovi.ai pre 28 minuta

U Srbiji se očekuje hladno vreme sa mestimičnom kišom i snegom na planinama, razvedravanje na severu i zapadu, te sunčani periodi tokom praznika uz porast temperature od 4. maja.

Danas će u Vojvodini i na zapadu Srbije biti pretežno sunčano, dok će u ostalim krajevima biti oblačno i hladnije, sa kišom i snegom na planinama. Posle podne i uveče padavine će prestati osim na istoku gde će padati i noću. Vetar će biti umeren i jak severni i severoistočni. Temperatura će se kretati od 4 do 16 stepeni. Nova Serbian News Media RTS

Za prvomajske praznike predviđa se pretežno sunčano vreme sa promenljivom oblačnošću i suvim periodima u većini mesta, uz mogućnost kratkotrajne kiše na istoku i jugoistoku. Jutra će biti hladna sa prizemnim mrazevima, naročito 1. i 2. maja, dok će dnevne temperature biti od 13 do 17 stepeni, a od 4. maja očekuje se porast temperature do 25 stepeni sredinom maja. RTV Blic RTK NIN

Neuobičajeno hladno vreme prati sneg na planinama kao što su Kopaonik, Zlatibor i Sjenica, sa temperaturama ispod nule na višim nadmorskim visinama. U nižim predelima biće hladno, ali sa razvedravanjem i sunčanim intervalima. Mondo Newsmax Balkans RTV

U gradovima poput Beograda i Novog Sada očekuje se razvedravanje tokom dana sa maksimalnim temperaturama do 16-18 stepeni, dok će u južnim krajevima biti hladnije i moguće padavine. Vetar će biti severni i severoistočni, pojačan u nekim delovima. Glas Zaječara Radio 021

Kiša u većini mesta neće pokvariti planove za prvomajski uranak, jer će današnja oblačnost u centralnim i južnim krajevima tokom popodneva prestati, a sneg na planinama će prestati. Već od jutros se primećuje razvedravanje. Nova