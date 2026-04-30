Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je među retkima u Evropi koji shvataju pravu energetsku krizu i preduzima mere kako bi zaštitio svoj narod od posledica, izjavio je šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

Kiril Dmitrijev je tako u objavi na mreži Iks reagovao na izjavu Aleksandra Vučića koji je ranije danas rekao da je Dmitrijev bio u pravu kada je rekao da će cena nafte ići na 150 dolara za barel i dodao da država gleda kako da zaštiti interese građana, prenosi Sputnjik. Dmitrijev je sredinom aprila, komentarišući zatvaranje Ormuskog moreuza, rekao da bi cena nafte na svetskom tržištu mogla da premaši 150 dolara po barelu. President Vučić stands among the very few