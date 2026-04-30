Nagli pad temperature pred Prvi maj: Minus na Kopaoniku, sneg na Zlatiboru i u Sjenici

U većem delu Srbije je oblačno i veoma hladno vreme, a sneg pada na Kopaoniku, Zlatiboru i u Sjenici.

Kiša pada u zapadnim, centralnim i istočnim delovima zemlje, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u devet časova najhladnije je na Kopaoniku, gde je dan pred Prvi maj temperatura minus dva stepena Celzijusa. Na Zlatiboru je jedan stepen, a na Crnom Vrhu dva stepena. Najtoplije je u Velikom Gradištu, gde je temperatura 10 stepeni Celzijusa. Prema prognozi RHMZ, u Vojvodini i na zapadu Srbije očekuje se razvedravanje, pa će tokom većeg dela