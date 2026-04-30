Drama u Budimpešti: Mađarski hirurg na ulici operisao srce mladiću i spasao mu život

Mađarski lekar je izveo složenu operaciju na otvorenom srcu na ulici, za koju stručnjaci kažu da je jedinstvena u Mađarskoj i izuzetno retka širom Evrope.

Nacionalni onkološki institut u Budimpešti saopštio je da je njihov glavni hirurg, dr Žolt Dubocki, spasao 30-godišnjeg muškarca koji je bio izboden u srce operišući ga direktno na ulici, jer bi transport do bolnice mogao da košta žrtvu života, objavio je portal onkol.hu. Pored svog primarnog posla u onkološkom institutu, Dubocki volontira u jedinici za hitne slučajeve mađarske neprofitne organizacije za spasavanje u vazduhu. Njegov tim je u nedelju primio hitan