IEA: Svet suočen sa najvećom energetskom krizom u istoriji zbog sukoba sa Iranom

Šef Međunarodne agencije za energiju (IEA) Fatih Birol izjavio je da se svet suočava sa najvećom energetskom krizom u istoriji zbog poremećaja izazvanih sukobom sa Iranom. "Tržišta nafte i gasa prolaze kroz velike poteškoće.

Kada sam poslednji put gledao, cena nafte je bila više od 120 dolara, što vrši veliki pritisak na mnoge zemlje", rekao je Birol na konferenciji u Parizu, preneo je Rojters. On je upozorio da se svet suočava sa ozbiljnim ekonomskim i energetskim izazovima u trenutku rastuće nestabilnosti na tržištima energenata. Cene sirove nafte tipa Brent porasle su danas na najviši nivo u poslednje četiri godine.