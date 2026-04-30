Međunarodna agencija za energiju: Najveća energetska kriza u istoriji zbog sukoba SAD i Irana

Direktor Međunarodne agencije za energiju (IEA) Fatih Birol izjavio je danas da se zbog poremećaja izazvanih sukobom Irana, SAD i Izraela svet suočava sa najvećom energetskom krizom u istoriji, objavila je agencija Rojters na svom sajtu. „Tržišta nafte i gasa prolaze kroz velike teškoće.

„Kada sam poslednji put gledao, cena nafte je bila preko 120 dolara, što vrši veliki pritisak na mnoge zemlje", rekao je Birol na konferenciji u Parizu. Sirova nafta tipa Brent, globalni standard za cenu nafte, danas je dostigla najvišu cenu u poslednje četiri godine, zbog zabrinutosti da bi primirje sa Iranom moglo da prestane i da se rat nastavi.