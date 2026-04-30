Izmenjeno radno vreme za Prvi maj: Pogledajte kako će raditi prodavnice, prevoz i usluge

Radno vreme za Praznik rada 1. maja biće izmenjeno u skladu sa prazničnim režimom, što znači da pojedini objekti neće raditi 1. maja, dok će 2. maja raditi uobičajeno. Pojedini objekti – poput tržnih centara – radiće uobičajeno tokom oba dana praznika.

Na Praznik rada, 1. maja, dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni, a narednog dana moraju da rade najmanje od devet do 12 sati, navodi se u odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda. U četvrtak, 30. aprila, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje u vremenu od devet do 18 sati. Nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana i posebni trgovinski