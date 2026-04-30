"Nisam htela da guram kolege u autobuse na mitinge SNS-a": Direktora škole u Lajkovcu vidi političku pozadinu u svojoj smeni VIDEO

Učenici srednje škole u Lajkovcu već drugi dan bojkotuju nastavu. Odluku o bojkotu izglasao je učenički parlament, a razlog je iznenadna oduka Ministarstva prosvete da dosadašnja direktorka Danijela Bogdanović bude smenjena.

Neuobičajna slika u srednjoj školi "17. septembar" u Lajkovcu. U jednom delu škole u svojoj kancelariji sedi zaključana novoimenovana direktorka. Ispred njenih vrata grupa učenika koji negoduju. U drugom delu škole bivša direktorka sa nekoliko kolega. Tu je i policija, a učenici za N1 svedoče šta se dešavalo tokom prepodneva. "Ja sam danas bila u prvoj smeni. Imali smo situaciju da je jedna nastavnica zaključala petoro dece na tri časa i nije htela da ih pusti van.