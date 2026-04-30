Novo hapšenje zbog korupcije u Novom Sadu: Dostavljao izveštaje o lažnim radionicma, pa oštetio budžet za više od 4,2 miliona dinara

Na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višem javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapšen je osumnjičeni M.A. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „POKRET MLADIH NOVOSAĐANA PROGRES“, čiji zastupnik je osumnjičeni M.A, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine, za realizaciju 14 projekta u ukupnom iznosu od 4.250.000,00 dinara. Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška