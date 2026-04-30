Rajakoviću treba čudo da izbegne ispadanje: Klivlend slavio u drami

Darko Rajaković će morati da izvuče sve što može iz tima kako bi preokrenuo seriju i pobedio dva meča zaredom.

Košarkaši Klivlenda pobedili su na svom terenu Toronto sa 125:120 i poveli sa 3:2 u prvom kolu plej-ofa Istočne konferencije. Najzaslužniji za pobedu Klivlenda bili su Denis Šruder koji je postigao 11 od svojih 19 poena u poslednjoj četvrtini, dok je Evan Mobli pogodio dve ključne trojke u četvrtoj deonici i meč završio sa 23 poena. Džejms Harden je pobedi Kavalirsa doprineo sa 23 poena, dok je Donovan Mičel dodao 19. U timu Darka Rajakovića najbolji je bio Ar Džej