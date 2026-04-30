PUTEVI SRBIJE: Spremni za predstojeći praznični vikend

“Putevi Srbije” obaveštava javnost da spremno i organizovano dočekuje prvomajski praznik kada se na svim putnim pravcima u Republici Srbiji očekuje povećan intenzitet saobraćaja.

Radi nesmetanog prolaska vozila srpskim autoputevima intenziviran je rad na naplatnim stanicama, povećan broj inkasanata i svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze. Elektronska naplata putarine je najbrži način prolaska kroz naplatne stanice. Registrujte se na integrisani sistem naplate putarine “Toll4All” i putujte sa jednim TAG uređajem bez zadržavanja na naplatnim stanicama kroz Srbiju, Crnu Goru, Severnu