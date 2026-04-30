Američki „Tamni orao” poleće ka Bliskom istoku: hipersonično oružje prvi put u borbenoj zoni

Najmodernije rekete protiv iranske balističke pretnje

Centralna komanda SAD zatražila je da se dugo odlagana hipersonična raketa „Tamni orao" američke vojske pošalje na Bliski istok radi moguće upotrebe protiv Irana, zato što se traži sistem dužeg dometa za pogađanje lansera balističkih raketa duboko unutar teritorije te zemlje. Ukoliko bude odobreno, to bi bio prvi put da će SAD da rasporede svoju hipersoničnu raketu, prenosi Blumberg i dodaje da se sa tim veoma kasni, imajući u vidu da to oružje nije proglašeno