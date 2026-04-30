Iran postavio uslove za pregovore sa Vašingtonom
Iran je spreman za pregovore, ukoliko Vašington promeni ponašanje, izjavio je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči u telefonskom razgovoru sa japanskom premijerkom Sanae Takaiči. Arakči je ponovio da su Sjedinjene Američke Države izazvale nesigurnost u regionu Bliskog istoka svojom „pomorskom piraterijom”, misleći na američku blokadu Ormuskog moreuza, preneli su iranski državni mediji. Iranski predsednik Masud Pezeškijan takođe je danas imao