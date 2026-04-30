Iran postavio uslove za pregovore sa Vašingtonom

Iran je spreman za pregovore, ukoliko Vašington promeni ponašanje, rekao je Aragči

Iran je spreman za pregovore, ukoliko Vašington promeni ponašanje, izjavio je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči u telefonskom razgovoru sa japanskom premijerkom Sanae Takaiči. Arakči je ponovio da su Sjedinjene Američke Države izazvale nesigurnost u regionu Bliskog istoka svojom „pomorskom piraterijom”, misleći na američku blokadu Ormuskog moreuza, preneli su iranski državni mediji. Iranski predsednik Masud Pezeškijan takođe je danas imao