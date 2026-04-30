Očekuje se da se Komi preda američkim vlastima

Bivši direktor FBI-a je rekao da je nevin i da će se boriti protiv optužbi na sudu.

Očekuje se da će se bivši direktor Federalnog istražnog biroa (FBI) Džejms Komi predati danas američkim vlastima, dan nakon što je protiv njega podignuta optužnica zbog objave na društvenim mrežama, za koju su tužioci procenili da predstavlja pretnju američkom predsedniku Donaldu Trampu, izjavio je izvor koji je upoznat sa situacijom. Očekuje se da će Komi stići u kancelariju američkog tužioca u Aleksandriji, u Virdžiniji, da se preda po dve tačke optužnice - koje