Orban: Mađarska ulazi u period liberalne državne uprave

Potvrdio je da će kongres stranke Fides, na kojem će biti izabrani novi lideri, biti održan 13. juna

Šesnaestogodišnja era nacionalne uprave u Mađarskoj završena je izborima, označavajući početak novog perioda definisanog liberalnom državnom upravom i pronacionalnom opozicijom, poručio je odlazeći mađarski premijer Viktor Orban u pismu upućenom članovima svoje stranke Fides. „Zadatak naše zajednice je da brani velika nacionalna dostignuća iz proteklih 16 godina i da održi ideal pronacionalne uprave. Liberalna državna uprava i pronacionalna opozicija, to je nova