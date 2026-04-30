Real Madrid pobedio Hapoel na startu četvrtfinalne serije Evrolige

Real Madrid je pobedio Hapoel kod kuće rezultatom 86:82 na startu četvrtfinalne serije Evrolige. Fakundo Kampaco je predvodio Real do pobede sa 21 poenom. Trej Lajls je postigao 13, Mario Hezonja 11, a Gabrijel Dek 10. Antonio Blekni je bio najefikasniji igrač Hapoela sa 25 poena, Dan Oturu je postigao 21 poen, Vasilije Micić 15, a Kris Džouns 14. Real je dominirao terenom od početka utakmice, lako stekavši dvocifrenu prednost, uprkos činjenici da je Valter Tavares