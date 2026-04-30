SAD odvaja 100 miliona dolara za zaštitu nuklearnog materijala u Černobilju

Čelična konstrukcija, koja je prvobitno izgrađena sa vekom trajanja od 100 godina, oštećena je prošle godine u napadu drona

Američki Stejt department saopštio je danas da će obezbediti do 100 miliona dolara raspoložive strane pomoći za koordinirane napore Grupe 7, za kontinuirano obezbeđenje fisionog nuklearnog materijala u nuklearnoj elektrani Černobilj u Ukrajini. U saopštenju se navodi da su Sjedinjene Američke Države i partneri iz G7 predvodili tri decenije napore da se obezbedi i zaštiti nuklearni materijal u nuklearnoj elektrani Černobilj, pri čemu su SAD obezbedile više od 365