Srednji kurs dinara za evro u četvrtak 117,3952 dinara
Politika pre 38 minuta
Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,5 odsto nego pre mesec dana
Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,3952 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 100,4408 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,5 odsto nego pre mesec dana, a od