Sud u Virdžiniji: Avganistanac kriv zbog bombaškog napada u Kabulu

Na početku drugog mandata američkog predsednika Donalda Trampa, Šarifulah je uhapšen u Pakistanu

VAŠINGTON – Federalna porota u američkoj saveznoj državi Virdžinija danas je proglasila krivim Avganistanca Mohameda Šarifulaha za zaveru radi pružanja materijalne podrške terorističkoj organizaciji, povodom samoubilačkog bombaškog napada na aerodromu u Kabulu 2021. godine, u kojem je poginulo 13 američkih vojnika i oko 160 avganistanskih civila. Šarifulah se suočava sa do 20 godina zatvora a američki okružni sudija Entoni Trenga nije odmah odredio datum izricanja