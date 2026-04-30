Sud u Virdžiniji: Avganistanac kriv zbog bombaškog napada u Kabulu

Politika
Na početku drugog mandata američkog predsednika Donalda Trampa, Šarifulah je uhapšen u Pakistanu

VAŠINGTON – Federalna porota u američkoj saveznoj državi Virdžinija danas je proglasila krivim Avganistanca Mohameda Šarifulaha za zaveru radi pružanja materijalne podrške terorističkoj organizaciji, povodom samoubilačkog bombaškog napada na aerodromu u Kabulu 2021. godine, u kojem je poginulo 13 američkih vojnika i oko 160 avganistanskih civila. Šarifulah se suočava sa do 20 godina zatvora a američki okružni sudija Entoni Trenga nije odmah odredio datum izricanja
Pročitajte još

Zelenski: Pažnja SAD na Bliskom istoku, smanjuje pritisak na Rusiju

Zelenski: Pažnja SAD na Bliskom istoku, smanjuje pritisak na Rusiju

Politika pre 2 minuta
U zahtevu za pritvor Alenu ne piše da je pogodio policajca u pucnjavi

U zahtevu za pritvor Alenu ne piše da je pogodio policajca u pucnjavi

Politika pre 2 minuta
Razgovarali Putin i Tramp

Razgovarali Putin i Tramp

Politika pre 2 minuta
Tramp: Blokada Irana se nastavlja dok se ne postigne nuklearni sporazum

Tramp: Blokada Irana se nastavlja dok se ne postigne nuklearni sporazum

Politika pre 2 minuta
Tramp je proglasio poraz Ukrajine

Tramp je proglasio poraz Ukrajine

Politika pre 2 minuta
Mamdani: Kralja Čarlsa bih pitao da vrati „Kohinor”– kraljevski dragulj Indiji

Mamdani: Kralja Čarlsa bih pitao da vrati „Kohinor”– kraljevski dragulj Indiji

Politika pre 2 minuta
Hegset: Sramota je da kongresmen za rat u Iranu kaže da je „močvara”

Hegset: Sramota je da kongresmen za rat u Iranu kaže da je „močvara”

Politika pre 2 minuta

Uz ispunjenje obaveza i pravo na mirnodopsku nuklearnu energiju

Uz ispunjenje obaveza i pravo na mirnodopsku nuklearnu energiju

Politika pre 42 minuta
Sud u Virdžiniji: Avganistanac kriv zbog bombaškog napada u Kabulu

Sud u Virdžiniji: Avganistanac kriv zbog bombaškog napada u Kabulu

Politika pre 42 minuta
Bardela: Ako postanem predsednik, skinuću zastavu EU sa Jelisejske palate

Bardela: Ako postanem predsednik, skinuću zastavu EU sa Jelisejske palate

Politika pre 42 minuta
Orban: Mađarska ulazi u period liberalne državne uprave

Orban: Mađarska ulazi u period liberalne državne uprave

Politika pre 37 minuta
SAD odvaja 100 miliona dolara za zaštitu nuklearnog materijala u Černobilju

SAD odvaja 100 miliona dolara za zaštitu nuklearnog materijala u Černobilju

Politika pre 37 minuta