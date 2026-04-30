Uhapsite svakoga ko još veruje u 30. avgust i slobodu

Oslobodioci protiv oslobođenog naroda

Ako je Crna Gora zaista stigla do tog uzvišenog stepena institucionalne zrelosti da se pred sudove izvode građani zato što su branili vodu, vazduh i zemlju, onda bi bilo nedostojno zaustaviti se na polovini puta. Naprotiv, treba ići do kraja. Hapsite Milana Kneževića, hapsite Botun, hapsite Zetu. Hapsite sve one koji još nisu razumeli da je u novoj Crnoj Gori sloboda dozvoljena samo dok ne smeta projektima, interesima, kombinacijama i onoj staroj političkoj pameti