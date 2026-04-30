Uhapsite svakoga ko još veruje u 30. avgust i slobodu

Politika pre 9 minuta
Uhapsite svakoga ko još veruje u 30. avgust i slobodu

Oslobodioci protiv oslobođenog naroda

Ako je Crna Gora zaista stigla do tog uzvišenog stepena institucionalne zrelosti da se pred sudove izvode građani zato što su branili vodu, vazduh i zemlju, onda bi bilo nedostojno zaustaviti se na polovini puta. Naprotiv, treba ići do kraja. Hapsite Milana Kneževića, hapsite Botun, hapsite Zetu. Hapsite sve one koji još nisu razumeli da je u novoj Crnoj Gori sloboda dozvoljena samo dok ne smeta projektima, interesima, kombinacijama i onoj staroj političkoj pameti
Otvori na politika.rs

Crna Gora »

Srđan Dragojević: Priča o plemenitim divljacima na Balkanu u „Paši“ dopala bi se i „milolomparovcima“, iako živim za to da…

Srđan Dragojević: Priča o plemenitim divljacima na Balkanu u „Paši“ dopala bi se i „milolomparovcima“, iako živim za to da nerviram desnicu

Danas pre 6 sati
Svetska banka smanjila prognozu privrednog rasta Srbije

Svetska banka smanjila prognozu privrednog rasta Srbije

Kamatica pre 13 sati
Svetska banka: Novi pad očekivanja od Zapadnog Balkana i Srbije

Svetska banka: Novi pad očekivanja od Zapadnog Balkana i Srbije

BBC News pre 13 sati
Svetska banka: Novi pad očekivanja od Zapadnog Balkana i Srbije

Svetska banka: Novi pad očekivanja od Zapadnog Balkana i Srbije

Danas pre 13 sati
Svetska banka: Novi pad očekivanja od Zapadnog Balkana i Srbije

Svetska banka: Novi pad očekivanja od Zapadnog Balkana i Srbije

NIN pre 13 sati
Svetska banka: Novi pad očekivanja od Zapadnog Balkana i Srbije

Svetska banka: Novi pad očekivanja od Zapadnog Balkana i Srbije

Južne vesti pre 13 sati
Nove projekcije Svetske banke: Za Srbiju u 2026. godini projektovan rast od 2,7 odsto

Nove projekcije Svetske banke: Za Srbiju u 2026. godini projektovan rast od 2,7 odsto

NIN pre 16 sati
Crna Gora »

Ključne reči

Crna Gora

Društvo, najnovije vesti »

Uhapsite svakoga ko još veruje u 30. avgust i slobodu

Uhapsite svakoga ko još veruje u 30. avgust i slobodu

Politika pre 9 minuta
Vandalizovanje pravoslavne svetinje u centru Zagreba

Vandalizovanje pravoslavne svetinje u centru Zagreba

Politika pre 1 sat
Rinas, Golubovci i „Leteće zvezde”: Tajna misija G-4 „super galebova” kod Tirane

Rinas, Golubovci i „Leteće zvezde”: Tajna misija G-4 „super galebova” kod Tirane

Politika pre 1 sat
Vreme danas oblačno i sveže, u Vojvodini vedro, moguća kiša

Vreme danas oblačno i sveže, u Vojvodini vedro, moguća kiša

Danas pre 3 sata
Smene, penzije i prebacivanja neposlušnih

Smene, penzije i prebacivanja neposlušnih

Radar pre 4 sati