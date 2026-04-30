Uz ispunjenje obaveza i pravo na mirnodopsku nuklearnu energiju

„Međunarodna situacija zahteva dodatne napore kako bi se stvorili uslovi za napredak ka svetu bez nuklearnog oružja”– istakao je Putin

MOSKVA – Rusija smatra da sve zemlje koje savesno ispunjavaju svoje obaveze iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja imaju pravo na mirnodopsku nuklearnu energiju bez ograničenja, saopšteno je danas iz kabineta ruskog predsednika Vladimira Putina. „Polazimo od pretpostavke da sve zemlje koje savesno ispunjavaju svoje obaveze prema Sporazumu o neširenju nuklearnog oružja (NPT) imaju nesporno pravo da uživaju u blagodetima mirnodopske nuklearne energije”, navodi se