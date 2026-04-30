Vaterpolisti Novog Beograda pobedili Šabac

Nikola Lukić bio je najzaslužniji za trijumf

Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su kao gosti Šabac rezultatom 13:9 u prvom meču polufinala plej-ofa Superlige Srbije i tako poveli 1:0 u seriji koja se igra na dve pobede. Nikola Lukić bio je ubedljivo najzaslužniji za trijumf gostiju sa šest golova, dok je Vasilije Martinović postigao tri. Kod Šapčana su se Ognjen Stojanović i Aljoša Mačić po tri puta upisali u strelce. Druga utakmica serije igraće se 3. maja u Beogradu. Ranije danas je u prvom polufinalnom