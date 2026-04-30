Zelenski traži od Vašingtona detalje Putinovog predloga o prekidu vatre za 9. maj

Zelenski naložio kontakt sa Trampovim timom zbog ruskog predloga o primirju

KIJEV - Ukrajina će preko svojih predstavnika zatražiti od Sjedinjenih Američkih Država dodatna objašnjenja o predlogu ruskog predsednika Vladimira Putina da se povodom Dana pobede proglasi kratkoročni prekid vatre, saopštio je Vladimir Zelenski na svom Telegram kanalu. „Naložio sam našim predstavnicima da kontaktiraju tim predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa i saznaju detalje ruskog predloga za kratkoročni prekid vatre”, naveo je Zelenski. Predlog je,