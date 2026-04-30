Protest u Resniku zbog otmice opozicionog aktiviste koju su izveli članovi SNS (video)

U beogradskom naselju Resnik danas je održan protest zbog jučerašnje otmice i prebijanja opozicionog aktiviste od strane članova Srpske napredne stranke.

Aktivisti Zbora Rakovica su saopštili da su posle jučerašnje akcije deljenja nalepnica u Resniku njihovi aktivisti napadnuti i da su jednog od njih nepoznati muškraci ubacili u crnu škodu i odvezli u nepoznatnom pravcu. Mladić koji je ubačen u automobil vraćen je kući. On je nešto pre ponoći prevezen na VMA, gde su mu konstatovane povrede i podlivi,a zatim je pušten na kućno lečenje. Izvor: Pravda