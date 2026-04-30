Na današnji dan: Ubili se Hitler i Eva Braun, umro Serđo Leone, NATO pogodio Generalštab

Pregled najznačajnijih dešavanja u svetu i kod nas na današnji dan, 30. april.

313 - Rimski car Konstantin Prvi Veliki je Milanskim ediktom legalizovao hrišćanstvo u Rimskom carstvu. 1777 - Rođen je nemački matematičar i astronom Karl Fridrih Gaus, pronalazač metoda u teoriji brojeva, algebri, geometriji (Gausov algoritam, Gausova konstanta, Gausova krivina, Gaus-Krigerova projekcija). Smatra se jednim od najvećih matematičara svih vremena. 1789 - Džordž Vašington izabran je za prvog predsednika SAD. Posle dva predsednička mandata, u