Novosadsko tužilaštvo o hapšenjima zastupnika udruženja: Za godinu dana osam presuda

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu navodi da je u periodu od 19. februara 2025. do 6. aprila 2026. godine Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije podnelo ukupno 19 optužnih akata koji obuhvataju 261 projekat.

Kako navodi tužilaštvo, budžetu Republike, Autonomne Pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada prouzrokovana je ukupna šteta u iznosu od 101.823.873 dinara. Ovim povodom, zaključno sa 28. aprilom 2026. godine, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu donelo je ukupno osam presuda. Od toga su tri pravosnažne na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela i pet je prvostepenih.