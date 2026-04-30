Objavljeno koliko je nalepnica "Studenti pobeđuju" juče podeljeno građanima širom Srbije

Studenti u blokadi Elektrotehničkog fakulteta saopštili su da je tokom jučerašnje akcije širom Srbije podeljeno 1,2 miliona nalepnica sa natpisom "Studenti pobeđuju".

"Štandovi nam govore sledeće: malo je bilo 1.200.000 nalepnica, podelilo bi se i 3.000.000, oni koji nisu nikad glasali uzimaju i lepe nalepnice, ne sme na nameštene izbore, a neće smeti ni na letnje i gotovi su", naveli su studenti. Akcija je bila najavljena u 54 grada na više od 150 štandova. U Novom Sadu su štandovi bili na 14 lokacija, a naprednjaci su paralelno organizovali svoju akciju deljenja stranačkog materijala, a svoje štandove su postavljali blizu