Srbija među najgorima u Evropi po medijskim slobodama

Srbija je zauzela 104. mesto na Indeksu medijskih sloboda za 2026. godinu. Na listi na kojoj se nalazi 180 zemalja, Srbija je među najgorima u Evropi.

Srbija je pala za čak osam mesta u odnosu na 2025. godinu i svrstana je u grupu zemalja u kojima je "teška situacija". Srbiju su ove godine prestigli Kosovo (86), Albanija (83), Bosna i Hercegovina (90), dok su ispred Srbije i Kolumbija (102), ali i brojne afričke zemlje. Kada su u pitanju evropske zemlje, od Srbije su lošije rangirane samo Gruzija, Belorusija, Azerbejdžan i Rusija. Na prvom mestu na listi se nalazi Norveška, već desetu godinu zaredom. Indeks RSF