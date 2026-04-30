Košarkaši Partizana poveli 1:0 protiv Slobode u četvrtfinalnoj seriji plej-ofa Superlige Srbije

Svi igrači Partizana su se upisali u listu strelaca, a najefikasniji je bio Arijan Lakić sa 20 poena.

Žofri Lovernj, koji je večeras odigrao svoju prvu utakmicu u svom drugom mandatu u dresu crno-belih, je dodao 17 poena, Mario Nakić je upisao 13 poena, dok je Aleksej Pokuševski postigao 12 poena. U ekipi Slobode najefikasniji je bio Milan Šuškavčević sa 20 poena. Đorđe Božić je dodao 17 poena, Stefan Simić je upisao 11 poena, dok je Nana Opoku postigao 10 poena. Pobednik serije je ekipa koja zabeleži dve pobede, a druga utakmica je na programu u subotu u Užicu.