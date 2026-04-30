Vlada Srbije na tržište pustila dodatne količine dizela iz robnih rezervi

Takođe, Vlada je odlučila da produži zabranu izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora za još mesec dana, do kraja juna. “Zabrana se odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta a produžili smo je kao još jednu od mera kako bismo zaštitili snabdevenost našeg tržišta a usled globalnog poremećaja i porasta cena nafte. Uz to, akcize su smanjene za 25 odsto”, rekla je ministarka rudarstva i energetike Duvravka Đedović Handanović.