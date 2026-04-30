Jandrić postavljen za v.d. direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

Rešenjem Vlade Republike Srbije za vršioca dužnosti direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde od 1. maja postavljen je Mile Jandrić, jedan od najbližih saradnika dosadašnjeg direktora Uprave Dejana Carevića, saopštila je Uprava

Mile Jandrić je postavljen sa mesta upravnika Okružnog zatvora u Novom Sadu, funkcije koju je obavljao u dva navrata – u periodu od avgusta 2018. do decembra 2020. godine i potom od februara 2023. do postavljenja za v.d. direktora Uprave, navodi se u saopštenju. U saopštenju se navodi da je tokom rada u toj ustanovi unapredio uslove smeštaja, proširio kapacitete i modernizovao radne pogone za angažovanje osuđenih. Jandrić je ranije obavljao više funkcija u