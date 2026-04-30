Masovni udari na Odesu i Nikolajevsku oblast; Medvedev: Od 2025. pola miliona ljudi se priključilo ruskoj vojsci

Rat u Ukrajini – 1.527. dan. Ruske snage izvele seriju napada na Odesu i Nikolajevsku oblast. Volodomir Zelenski traži od SAD da se razjasne detalji ruskog predloga o kratkoročnom prekidu vatre. Dmitrij Medvedev kaže da je 450.000 ljudi potpisalo ugovore o pridruživanju ruskim oružanim snagama 2025. godine, a dodatnih 127.000 od početka ove godine.

Moskva napala Dnjepar i Černigov, jedna osoba poginula, četvoro povređeno Jedna osoba je poginula, a četiri su povređene tokom jutra usled ruskih napada na gradove Dnjepar i Černigov. "Prodavnica i obližnji automobili su se zapalili nakon napada. Jedna osoba je poginula, a jedna povređena usled ruskog napada na Dnjepar", saopštio je načelnik vojne uprave Dnjepropetrovske oblasti Oleksandr Hanža. Hanža je kasnije naveo da je broj povređenih porastao na četiri.