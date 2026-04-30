Predsednik Predstavničkog doma Češke Okamura u poseti Srbiji – sastao se sa Vučićem i Brnabićevom

Predsednik Predstavničkog doma češkog parlamenta Tomio Okamura je u zvaničnoj poseti Srbiji. Sastao se sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsednikom Predstavničkog doma Parlamenta Češke Republike Tomiom Okamurom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima za dodatni razvoj sveukupnih bilateralnih odnosa i za produbljivanje parlamentarne saradnje. Vučić je na Instagramu naveo da je sa Okamurom razgovarao o svim temama od interesa za dve zemlje. "Tokom susreta sam uvaženom sagovorniku pokazao i Beograd na vodi, kao jedan od najvažnijih razvojnih