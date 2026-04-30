Tramp: Ratovi u Iranu i Ukrajini mogli bi da se završe "po sličnom rasporedu"; Ukrajina tvrdi da je napala glavno čvorište ruskih naftovoda

Rat u Ukrajini – 1.527. dan. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, da bi ratovi u Iranu i Ukrajini mogli da se završe "po sličnom rasporedu". Ruski izvori tvrde da je pogođen autobus u Belgorodskoj oblasti. Kako se navodi, ima i poginulih i povređenih. Sa druge strane, ukrajinska strana saopštava da su upotrebili dronove za napad na rusku linijsku proizvodno-distributivnu naftnu stanicu Perm.

Ruski napad na energetsku i transportnu infrastrukturu u Nikolajevskoj oblasti, petoro povređenih Pet osoba je povređeno u Nikolajevskoj oblasti usled napada ruskih dronova, prenosi Ukrinform. Tokom prethodnog dana i u noći 30. aprila, ruske snage izvele su seriju napada bespilotnim letelicama tipa Šahed. Ciljana je bila energetska i transportna infrastruktura. U nekim naseljima u Nikolajevskom i Baštanskom okrugu došlo je do nestanka struje. Energetičari od juče