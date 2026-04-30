​Iz rezervi se pušta još 30.000 tona dizela

Vlada Republike Srbije donela je odluku da pusti još 30.000 tona dizela iz rezervi, što je sa prethodno preuzetim količinom od strane naftnih kompanija ukupno 65.000 tona.

Takođe, odlučili su da produže zabranu izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora za još mesec dana, do kraja juna. Zabrana se odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta a produžili su je kao još jednu od mera kako bi zaštitili snabdevenost našeg tržišta a usled globalnog poremećaja i porasta cena nafte. Uz to, akcize su smanjene za 25 odsto. Situacija na svetskom tržištu je sve složenija i izazovnija i nema naznaka koliko će još