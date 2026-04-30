BLISKOISTOČNI SUKOB Tramp: Pomorska blokada dok se ne postigne sporazum o nuklearnom naoružanju; Iran preti odmazdom

BEOGRAD - Iran je zapretio Americi "nezapamćenom" vojnom akcijom ukoliko nastavi pomorsku blokadu. Predsednik SAD Donald Tramp poručio je da blokada neće biti ukinuta dok se ne postigne sporazum o nuklearnom naoružanju. Cena nafte tipa "brent" dostigla 120 dolara za barel.

Tenzije između Teherana i Vašingtona ponovo rastu nakon što je Iran optužio SAD za "pirateriju" i zaplenu brodova, uz pretnju "nezapamćenim" vojnom akcijom zbog pomorske blokade koju sprovodi Amerika. Uzvratio je šef Bele kuće Donald Tramp porukom da blokada neće biti ukinuta dok se ne postigne sporazum o nuklearnom naoružanju, pošto je, prema njegovim rečima, pomorska blokada "efikasnija" od bombardovanja. Takođe, Tramp je razgovarao sa ruskim kolegom Vladimirom