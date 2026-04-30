Cena nafte iznad 120 dolara zbog zastoja SAD i Irana i blokade Ormuskog moreuza

LONDON - Cena nafte marke "Brent" porasla je iznad 122 dolara po barelu, dostigavši najviši nivo od 2022. godine, zbog zastoja u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i blokade Ormuskog moreuza.

Nakon jednodnevnog skoka od gotovo 10 odsto, cena se stabilizovala na oko 120 dolara, preneo je Gardijan. Prema proceni organizacije "Oxford Economics", šestomesečni zastoj bi mogao da podigne cenu nafte na 190 dolara do avgusta. Ekonomista Pol Krugman je upozorio da bi produžena blokada mogla da izazove globalnu recesiju ukoliko potraje još nekoliko meseci. Rast cena nafte već utiče na globalnu ekonomiju, podstičući inflaciju. Inflacija u SAD je porasla na 3,3