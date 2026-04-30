Peskov: Putin će odrediti datume za prekid vatre sa Ukrajinom do Dana pobede, 9. maja

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin odrediće tačne datume kada će prekid vatre sa Ukrajinom stupiti na snagu do Dana pobede, 9. maja, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je rekao novinarima da Putin još nije doneo nikakvu odluku u vezi sa tim, preneo je TASS. Peskov je naveo da će Putin odrediti kada će primirje za Dan pobede početi i kada će se završiti. Putin je predložio u sredu u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom privremeni prekid vatre u Ukrajini do Dana pobede u Drugom svetskom ratu, 9. maja, izjavio je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov, navodeći da je Tramp podržao tu inicijativu. Predsednik