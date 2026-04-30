Rusi napali Dnjepropetrovsku oblast: Jedna osoba poginula, 17 povređeno

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
KIJEV - U napadu ruskih snaga na Dnjeprovski okrug jedna osoba je poginula, a broj povređenih porastao je na 17, saopštili su zvaničnici.

Kako je na kanalu Telegram naveo načelnik Dnjepropetrovske oblasne administracije Oleksandr Hanža, broj povređenih u neprijateljskom napadu u Dnjeparskom okrugu porastao je na 17", prenosi Ukrinform. On je dodao da je sedam osoba hospitalizovano. Kako je naveo, u teškom stanju nalazi se 65-godišnji muškarac, dok su još jedan muškarac od 33 godine i žene od 28, 35, 43, 44 i 54 godine u srednje teškom stanju.
