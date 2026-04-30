UKRAJINSKA KRIZA Ukrajina tvrdi da je napala glavno čvorište ruskih naftovoda; Moskva: Pogođen autobus u Belgorodskoj oblasti…

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1527. dan. Ruski izvori tvrde da je pogođen autobus u Belgorodskoj oblasti. Kako se navodi, ima i poginulih i povređenih. Sa druge strane, ukrajinska strana saopštava da su upotrebili dronove za napad na rusku linijsku proizvodno-distributivnu naftnu stanicu Perm.

Čekajući da li će stupiti na snagu privremena obustava vatre u Ukrajini, koju je predložio ruski predsednik Vladimir Putin u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, rat između Ukrajine i Rusije se nastavlja. Naime, Putinov pomoćnik Jurij Ušakov je izjavio da je rusksi predsednik u telefonskom razgovoru sa Trampom predložio privremeni prekid vatre, povodom obeležavanja godišnjice završetka Drugog svetskog rata. U međuvremenu, guverner ruske