Vanredni izbori za skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna

PRIŠTINA - Vanredni izbori za skupštinu privremenih prištinskih institucija biće održani 7. juna.

Vršilac dužnosti predsednika privremenih institucija Aljbuljena Hadžiju je, nakon sastanka sa predstavnicima stranaka, rekla da je odredila 7. jun kao datum održavanja izbora. "Nakon procene ustavnih rokova, organizacionih potreba CIK-a i važnosti učešća, odlučila sam da će se prevremeni izbori održati 7. juna", navela je Hadžiju, prenosi Reporteri. Izbori se održavaju nakon što skupština nije izabrala predsednika privremenih institucija. Skupština je raspuštena u