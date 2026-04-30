Vremeplov: NDH Zakonom o rasnoj pripadnosti legalizovala ubijanje Srba, Jevreja i drugog nehrvatskog stanovništva

NOVI SAD - Na današnji dan 1941. godine Ante Pavelić, poglavar takozvane Nezavisne Države Hrvatske - nacističke tvorevine nastale u Drugom svetskom ratu - izdao je zakon o rasnoj pripadnosti, čime su u ustaškoj Hrvatskoj legalizovani progoni i ubijanje Srba, Jevreja i drugih, koji su imali neverovatno surov i zverski oblik.

Danas je četvrtak, 30. april, 120. dan 2026. Do kraja godine ima 245 dana. 313 - Rimski car Konstantin I Veliki priznao je - Milanskim ediktom - slobodu ispovedanja Hrišćanstva u Rimskom carstvu. 1563 - Kralj Šarl IX proterao je Jevreje iz Francuske. 1777 - Rođen je nemački matematičar, fizičar i astronom Karl Fridrih Gaus, osnivač čuvene matematičke škole i direktor opservatorije u Getingenu. Pronašao je niz metoda u teoriji brojeva, algebri, geometriji, analizi,