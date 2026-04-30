Vučić: Sledi moja najznačajnija poseta u karijeri - Kina; Rešenje za NIS do 22. maja

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će posle njegove posete Kine, koja će, kako je izrazio uverenje, biti od istorijskog značaja za Srbiju, konačno biti dogovoreno sve oko izgradnje fabrike u kojoj će se proizvoditi roboti i istakao da se prvi roboti mogu očekivati da izađu već u junu.

"Imajući u vidu i moguće različite upotrebe tih robota, dakle od toga da vam pomažu u donošenju pića, u kuvanju, u čišćenju, u svemu drugom što je potrebno za svakodnevni život, oni mogu da imaju i vojnu upotrebu, izuzetno značajnu, tako da je to od izuzetnog značaja za našu zemlju", rekao je Vučić za TV Pink. Komentarišući današnju poseti Državnom data centru u Kragujevcu, gde su pušteni u rad novi moduli, novi superkompjuter i solarni paneli, da takvu tehnologiju