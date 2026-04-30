Zelenski: SAD usmeravaju pažnju na Bliski istok, usporeni mirovni pregovori sa Rusijom

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da pomeranje prioriteta Sjedinjenih Američkih Država ka Bliskom istoku slabi pritisak na Rusiju, i da to može dovesti do produžetka rata.

"Svi želimo da zaustavimo ovaj rat. Problem je što je prioritet za Sjedinjene Države sada pomeren na Bliski istok", rekao je Zelenski u intervjuu za Njuzmaks u sredu. On je naglasio da bez povećanog pritiska SAD, Rusija neće krenuti ka miru, kao i da se vojna podrška Ukrajini od strane SAD nastavlja. "Sjedinjene Države mogu da primene pritisak kroz više sankcija, ali sada ga slabe kroz Bliski istok, i mi to osećamo. I plašim se, naravno, jer Rusija ne oseća