NIS ostvario dobit u prvom kvartalu, ali i dalje gubi tržište

BEOGRAD - Naftna industrija Srbije (NIS) objavila je financijska izvješća za prvi kvartal, koja su, zahvaljujući povećanoj cijeni sirove nafte, pokazala pozitivan krajnji rezultat unatoč izuzetno teškim uvjetima poslovanja.

Prihodi od prodaje u razdoblju siječanj-ožujak pali su za 8,4 posto unatoč porastu cijene sirove nafte, koji je bio posebno izražen u ožujku, prvenstveno zbog prirodnog pada prometa. Kada je riječ o profitabilnosti, pokazatelj EBITDA porastao je za 29 posto na 11,0 milijardi dinara, dok je neto dobit skočila za 87 posto na 2,8 milijardi dinara. Udio NIS-a u ukupnom tržištu pao je na 57 posto, a prije nego što je prijetnja američkim sankcijama stupila na snagu,