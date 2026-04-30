Ukrajina napada ciljeve duboko unutar Rusije dok traju razgovori o privremenom prekidu vatre

Ukrajinski dronovi pogodili su rusko naftno postrojenje oko 1.500 kilometara od ukrajinske granice, saopštili su zvaničnici, u najnovijem nizu dalekometnih napada usmjerenih na rusku energetsku infrastrukturu.

Napad je uslijedio svega nekoliko sati nakon što su američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i njegov ruski kolega Vladimir Putin telefonom razgovarali o mogućem prekidu vatre, kojim bi se privremeno zaustavio četverogodišnji, sveobuhvatni rat Rusije protiv Ukrajine. Regionalni guverner Dmitrij Mahonin (Dmitry Makhonin) saopštio je 30. aprila da je ukrajinski borbeni dron pogodio naftno postrojenje i industrijski kompleks u ruskoj Permskoj oblasti, dodajući da